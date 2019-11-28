Салтыковскую эстакаду открыли в Балашихе

В Балашихе открыли эстакаду в микрорайоне Салтыковка. Старт движению транспорта по путепроводу дал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время эфира на телеканале «360».

Железнодорожный и Балашиха — еще недавно они были отдельными городами, а теперь это один большой округ. Его разделяет горьковская железная дорога. Через нее были построены только наземные переезды, из-за чего возникали пробки. Эстакада у станции Салтыковка решит большинство этих проблем.

Мост в Щелкове открыли. Переправа через Клязьму разгрузит центр города Подробнее

Сооружение строили почти три года. Правда, полтора из них пришлось потратить на переговоры о покупке близлежащих участков земли. Итоговая стоимость составила чуть больше трех миллиардов рублей. Старт по путепроводу дали во время эфира на телеканале «360» с губернатором Андреем Воробьевым.

Машины поехали. Первыми путепровод проверили многотонные самосвалы. Путепровод, который они строили, располагается на юге старой Балашихи, в пяти километрах от трассы М7. Здесь проходит железнодорожная ветка Горьковского направления. Новый объект свяжет две части самого большого подмосковного городского округа бесперебойным сообщением.

Пропускная способность вырастет во всех смыслах: электрички будут ходить чаще, с прицелом на скорое открытие МЦД на этом направлении. Да и 30 тысяч автомобилей смогут перемещаться беспрепятственно из микрорайона в микрорайон. Но главное, как всегда, в будущем. Устранение переездов позволит реализовать поистине грандиозные проекты.

«Этот путепровод, так же как и реутовский, решает очень важную задачу. Мы закрываем сейчас по всей области одноуровневые железнодорожные переезды. Это и безопасность движения, и отсутствие пробок на переездах, это связывает между собой территории области. Это все необходимо, это также обеспечивает скоростную магистраль Казань — Москва», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Источник фото: телеканал «360»

Эстакада открыта, движение началось сразу после завершения эфира с губернатором. Конечно, еще нужно устранить небольшие недоделки, но важно, что этот район Балашихи уже сейчас задышал по-новому.