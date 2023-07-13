Подмосковье 13 июля 2023, 14:34 Салон китайских автомобилей Geely построили в Серпухове Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Подмосковья сообщил о завершении строительства салона «Аврора 21» в Серпухове. Это уже 14-й автомагазин официальных дилеров китайской марки Geely в регионе.

По итогам осмотра новый салон получил положительное заключение о соответствии требованиям, установленным в разрешении на строительство. Одноэтажное здание автомагазина площадью более 1,3 тысячи «квадратов» разделено на три зоны: торговые помещения, места общего пользования и подсобки.

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Автосалон «Аврора 21» является официальным дилером Geely в Серпухове. В магазине будет представлен весь актуальный модельный ряд компании во всех комплектациях, аккредитованных для продаж в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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