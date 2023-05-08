08 мая 2023, 10:00
Салют ко Дню Победы проведут на Перемиловской высоте в Дмитрове
Посвященный Дню Победы праздничный салют организуют на Перемиловской высоте в Дмитрове. Начало мероприятие запланировали на 22:00, сообщили в администрации округа.
«Будет организовано курсирование бесплатных автобусов от автовокзала города Дмитрова с 18:00 до 22:00 и обратно с Перемиловской высоты с 22:30», — уточнили в администрации.
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На такие автобусы поместят табличку с надписью «Перемиловская высота».
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День Победы 9 мая
Дмитров
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