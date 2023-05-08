Подмосковье 08 мая 2023, 10:00 Салют ко Дню Победы проведут на Перемиловской высоте в Дмитрове

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Посвященный Дню Победы праздничный салют организуют на Перемиловской высоте в Дмитрове. Начало мероприятие запланировали на 22:00, сообщили в администрации округа.

«Будет организовано курсирование бесплатных автобусов от автовокзала города Дмитрова с 18:00 до 22:00 и обратно с Перемиловской высоты с 22:30», — уточнили в администрации.

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На такие автобусы поместят табличку с надписью «Перемиловская высота».

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