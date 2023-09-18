Подмосковье 18 сентября 2023, 13:10 Салют и концерт ко Дню добрососедства провели в поселке Поварово пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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День добрососедства отметили в поселке Поварово. Праздник приурочили ко дню образования территориального управления. Гости поучаствовали в мастер-классах и различных активностях, а также увидели концерт и салют.

Для жителей Поварова подготовили праздничную программу с угощениями на загородной площадке The birch. Там организовали фотозоны и мастер-классы, а на сцене выступили солисты и творческие коллективы Солнечногорска.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«День добрососедства — это уникальный праздник, где все могут <…> встретиться <…> и забыть на какое-то время неурядицы. Поварово своим праздником подает пример всем населенным пунктам городского округа Солнечногорск», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Евгений Владимирский.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Завершился праздник красочным салютом.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил команду из Фрязина с выходом в полуфинал «Битвы роботов».

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