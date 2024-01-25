Подмосковье 25 января 2024, 11:49 Саксофонист из Белоруссии Филипп Топаллер выступил в библиотеке в Одинцове Телеканал «360»

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Белорусский саксофонист Филипп Топаллер выступил на квартирнике в Одинцовской библиотеке № 1. Такие мероприятия проводятся в учреждении уже более трех лет.

Каждую пятницу в зале искусств библиотеки № 1 собираются те, кто любит слушать музыку в живом исполнении. Концерты проходят на безвозмездной основе, но с одним условием — зрители должны принести с собой цветы.

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«Мы даже на афише пишем, что вход с цветком. Потому что концерты бесплатные, и это возможность отблагодарить музыкантов, собрав им единый и большой букет», — сказала заведующая Одинцовской библиотекой № 1 Анна Бочковская.

Филипп Топаллер — профессиональный музыкант. На родине в Белоруссии он играл в оркестре МВД, но 10 лет назад решил переехать в Москву. С тех пор саксофонист уже несколько лет радует жителей столицы и Подмосковья своим творчеством. На этот раз после выступления зрители смогли пообщаться с Филиппом и задать ему вопросы о карьере и творческом пути.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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