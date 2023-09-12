Подмосковье 12 сентября 2023, 09:29 Сайт с вакансиями для водителей автобусов запустили в «Мострансавто» АО "Мострансавто"

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Сайт для привлечения на работу водителей автобусов «Мострансавто» заработал в Подмосковье. На странице можно найти подробную информацию о вакансиях в разных городах, а также контактные данные и форму обратной связи.

Как рассказали в компании, сайт помогает собрать всю необходимую для соискателей информацию в одном месте.

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«Мы активно ищем новые кадры и приветствуем как опытных, так и начинающих водителей. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную конкурентоспособную заработную плату, оплачиваемые отпуска и больничные листы», — сказали в «Мострансавто».

Кандидат на должность водителя должен быть старше 21 года, иметь среднее образование и обладать водительскими правами категории D. Сотрудникам компании предоставляют бесплатные поездки на автобусах предприятия, проживание в общежитии или компенсацию до девяти тысяч рублей на аренду жилья для иногородних, увеличенный отпуск до 42 дней и другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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