Портал с вакансиями для аграриев заработал в Подмосковье

Портал с вакансиями в отрасли сельского хозяйства появился в Московской области. Теперь жители смогут онлайн увидеть предложения в этой сфере.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов, задача — снизить дефицит кадров в сельском хозяйстве.

Цель портала — обеспечить взаимодействие студентов, образовательных учреждений и работодателей Владислав Мурашов.

По его словам, преимущественно портал ориентирован на студентов и абитуриентов аграрных колледжей и вузов. С помощью сайта они смогут найти практику, временную или постоянную работу.

На портале уже зарегистрировались семь организаций и пять учебных заведений. Доступны вакансии технологов, слесарей, наладчиков техники, аналитиков, специалистов по закупкам и не только.

Работодатели смогут разместить на портале свои вакансии и даже предложения о целевом наборе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу увеличить посевные площади на 5%. Цель — нарастить урожай овощей, зерновых и масличных культур.