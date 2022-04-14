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    14 апреля 2022, 11:26

    Портал с вакансиями для аграриев заработал в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Портал с вакансиями в отрасли сельского хозяйства появился в Московской области. Теперь жители смогут онлайн увидеть предложения в этой сфере.

    Портал с вакансиями для аграриев заработал в Подмосковье | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов, задача — снизить дефицит кадров в сельском хозяйстве.

    Цель портала — обеспечить взаимодействие студентов, образовательных учреждений и работодателей

    Владислав Мурашов.

    По его словам, преимущественно портал ориентирован на студентов и абитуриентов аграрных колледжей и вузов. С помощью сайта они смогут найти практику, временную или постоянную работу.

    На портале уже зарегистрировались семь организаций и пять учебных заведений. Доступны вакансии технологов, слесарей, наладчиков техники, аналитиков, специалистов по закупкам и не только.

    Портал с вакансиями для аграриев заработал в Подмосковье | Изображение 2

    Работодатели смогут разместить на портале свои вакансии и даже предложения о целевом наборе.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу увеличить посевные площади на 5%. Цель — нарастить урожай овощей, зерновых и масличных культур.