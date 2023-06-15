Подмосковье 15 июня 2023, 16:53 Сайт о спортивной жизни Подмосковья назвали лучшим в России проектом ГЧП в IT-сфере

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Московская область победила в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере ИТ» с проектом по созданию цифровой платформы учета спортивных достижений. Лауреатов национальной премии объявили на Петербургском международном экономическом форуме.

«Компания „Мой спорт“ в рамках соглашения государственно-частного партнерства создает платформу для сопровождения спортивной деятельности в регионе. По аналогии с электронным дневником новая система позволит отслеживать достижения спортсменов и обеспечит им электронный доступ к услугам в сфере спорта», — сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

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Соглашение о государственно-частном партнерстве заключили на 15 лет. Объем инвестиций в проект составит более 207 миллионов рублей. Благодаря проекту в Подмосковье создадут дополнительные 30 рабочих мест.

Ранее на полях ПМЭФ-2023 губернатор Андрей Воробьев и представитель АО «Промышленный центр обработки металлов „Электроугли“» группы компаний «Металлсервис» Олег Тюрпенко подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно контракту, в 2026 году в Московской области откроется Единый центр обработки металлов.

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