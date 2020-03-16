Сайт о профилактике коронавируса запустили в Подмосковье

В Подмосковье появился сайт о профилактике коронавирусной инфекции. Портал запустило Министерство здравоохранения Московской области.

На сайте содержится вся необходимая информация о коронавирусе и мерах, которые предпринимают власти Подмосковья для недопущения распространения инфекции.

Также на портале можно узнать, как вызвать врача на дом.

«Мы понимаем, как важно жителям Подмосковья оперативно получать достоверную информацию о коронавирусной инфекции. Для этого мы задействуем все возможные каналы информирования: СМИ, социальные сети, интернет-ресурсы», — отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она уточнила, что на новом сайте жители смогут получить ответы на все волнующие их вопросы.

Помимо сайта, в Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу. Жители региона, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, могут позвонить по телефону 8-800-550-50-30. Операторы предоставят необходимую справочную информацию, расскажут порядок действий, при необходимости вызовут на дом врача.

За три дня работы линии операторы обработали почти три тысячи звонков.

В Подмосковье принимаются все меры по защите от коронавируса. Так, в парках дезинфицируют места большого скопления людей.