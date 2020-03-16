    16 марта 2020, 19:02

    Сайт о профилактике коронавируса запустили в Подмосковье

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    В Подмосковье появился сайт о профилактике коронавирусной инфекции. Портал запустило Министерство здравоохранения Московской области.

    На сайте содержится вся необходимая информация о коронавирусе и мерах, которые предпринимают власти Подмосковья для недопущения распространения инфекции.

    Также на портале можно узнать, как вызвать врача на дом.

    «Мы понимаем, как важно жителям Подмосковья оперативно получать достоверную информацию о коронавирусной инфекции. Для этого мы задействуем все возможные каналы информирования: СМИ, социальные сети, интернет-ресурсы», — отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

    Она уточнила, что на новом сайте жители смогут получить ответы на все волнующие их вопросы.

    Помимо сайта, в Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу. Жители региона, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, могут позвонить по телефону 8-800-550-50-30. Операторы предоставят необходимую справочную информацию, расскажут порядок действий, при необходимости вызовут на дом врача.

    За три дня работы линии операторы обработали почти три тысячи звонков.

    В Подмосковье принимаются все меры по защите от коронавируса. Так, в парках дезинфицируют места большого скопления людей.