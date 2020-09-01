Сайт о правильной сортировке мусора запустили в Подмосковье

Информационный ресурс об обращении с отходами запустили в Подмосковье 1 сентября. Его разработали по поручению губернатора региона с целью усиления информационно-разъяснительной работы по вопросам раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

На сайте есть вся полезная и актуальная информация о том, как правильно разделять отходы, калькулятор отходов, отсортированных для вторичной переработки региональными комплексами по переработке отходов (КПО), образовательные видео для школьников и онлайн-игры для детей.

«Новый ресурс содержит ответы на самые злободневные вопросы жителей. К примеру, как правильно сортировать отходы у себя дома, куда идут бытовые отходы, бутылки, банки, бумага. Насколько тщательно они сортируются, сколько отходов идет на вторичную переработку, после того как попадают на КПО», — объяснил Евгений Хромушин, заместитель председателя правительства Московской области.

Он отметил, что на главной странице сайта разместили анимационный калькулятор общего объема отсортированных по системе «два бака» отходов. Каждый желающий может посмотреть данные по региону.

«Калькулятор отсортированных отходов дает жителям Подмосковья представление о том, насколько эффективно работает отрасль по обращению с отходами. Также на ресурсе можно узнать, сколько на данный момент кубометров крупногабаритной бытовой техники и мебели сдали жители на „Мегабак“», — уточнил Хромушин.

Контент сайта разработало Министерство ЖКХ Подмосковья. На сайте размещена просветительская информация для взрослых и детей. Также пользователи смогут ознакомиться с интерактивной картой единой системы обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов в Московской области.

«В разделе для детей разных возрастов размещена информативная онлайн-игра, позволяющая подрастающему поколению правильно идентифицировать те или иные отходы, чтобы правильно выбрасывать их в бак соответствующего цвета. В подразделах размещено много полезных советов, видеоматериалов, блогов и постеров „Разделяй и умножай!“, информация об экоакциях и как в них принять участие. Все материалы уникальные, и пользователи могут свободно скачать их к себе на компьютер или гаджет», — добавил Евгений Хромушин.

На сайте можно оставить свои предложения по улучшению работы системы. Для этого есть окно обратной связи.