Подмосковье 07 августа 2023, 19:27 Садоводам и дачникам Подмосковья предложили отправить избытки яблок и арбузов на переработку ЖКХ

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В Московской области стартовала экологическая акция «Тут едут яблоки и арбузы! Прямо на переработку!». Садоводам, дачникам и продавцам продуктовых лавок региона предложили отправить излишки арбузов и яблок напрямую на переработку, сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Акция продлится до конца сентября. Адреса пунктов приема можно найти на сайте администраций округов.

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«Во избежание перенакопления гнилых яблок и арбузных корок на КП, занимающих не только много места в серых контейнерах, но и, принимая во внимание высокую среднесуточную температуру, влекущие за собой неприятные запахи, по всей территории Подмосковья установлены специальные контейнеры для сезонных органических отходов, которые будут направлены на корм свиньям и на производство компоста», — заявил министр Антон Велиховский.

В прошлом году участники акции сдали на переработку 1,8 тысячи кубометров плодов. Это почти тысяча тонн или 24 железнодорожных полувагона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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