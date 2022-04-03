Садоводам и дачникам из Чехова дали инструкции по легализации своего имущества

Процедуру легализации имущества разъяснили председателям садовых товариществ в Чехове. Всего в городском округе зарегистрировано 468 СНТ. На учет не поставлено свыше 5,9 тысяч объектов.

Встречу организовали представители министерства имущественных отношений Московской области и местной администрации. На повестке были имущественные вопросы, а также задача дать дачникам и садоводам максимально четкие инструкции о том, как зарегистрировать свою недвижимость.

«Такие встречи — это возможность не просто узнать о новых законодательных инициативах, но и в совместном конструктивном диалоге прийти к нужному решению той или иной проблемы. <…> Мы, дачники, — практики, а не теоретики. Конечно, такие мероприятия позволяют от специалистов узнать многие детали», — рассказала председатель СНТ «Мечта» деревни Дмитровка Ирина Ламанова.

Министр имущественных отношений Наталья Адигамова сообщила, что в этом году в Подмосковье сформировали реестр земельных участков, на которых расположены незарегистрированные дома. На сегодняшний день он содержит порядка 180 тысяч земельных участков с домами без прав.

«Для регистрации достаточно необходимо всего два документа: технический план и документ на земельный участок, на основании которых и заполняется декларация», — пояснила она.

Технический план с документами на участок подготавливает кадастровый инженер, например, из Московского областного БТИ. После этого документы нужно лично подать в МФЦ или напрямую в Росреестр.