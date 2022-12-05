Подмосковье 05 декабря 2022, 20:41 Саблисты из Подмосковья завоевали три медали на международных соревнованиях

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Международные соревнования по фехтованию на саблях завершились в Москве. Подмосковные спортсмены взяли на них золото, серебро и бронзу, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

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Всего в турнире «Московская сабля» приняли участие более 180 спортсменов из России, Белоруссии, Непала и Армении.

Две медали чемпионата завоевала двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы Яна Егорян. Она стала лучшей в личных соревнованиях на саблях и взяла бронзу в командных соревнованиях, выступив за первую сборную России.

Среди мужчин медаль турнира завоевал Владислав Поздняков в командных соревнованиях в составе первой сборной России.

Соревнования по фехтованию на саблях «Московская сабля» проводят в Москве с 1973 года, в этом году они прошли в 45-й раз.

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