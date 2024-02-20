Подмосковье 20 февраля 2024, 16:54 Саблисты из Химок победили в областном турнире «Детские игры» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Состязания по фехтованию на саблях прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках. Участниками турнира «Детские игры» стали спортсмены в возрасте от 12 до 15 лет.

Участие в состязаниях приняли свыше 80 спортсменов из Московской области. Воспитанники спортшколы олимпийского резерва в Химках Кристина Ильина, Савелий Лазарев, Виктория Точенова и Максим Головинский выиграли золото соревнований. Еще шесть спортсменов из городского округа заняли призовые места.

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Фехтовальщики их Химок регулярно показывают достойные результаты. Так, Марсель Нагимов завоевал золото на всероссийских соревнованиях по рапире.

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