Подмосковье 18 июля 2023, 12:04 Сабантуй отпраздновали в городском округе Пушкинский Телеканал «360»

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Сабантуй отпраздновали в городском округе Пушкинский. Его традиционно отмечали в татарской культуре после посевной.

Гостей праздника угощали пловом. Его готовили прямо на месте по всем традициям — в огромном казане с рисом и мясом на живом огне. На десерт посетителям предлагали татарскую сладость чак-чак. Также гости праздника соревновались в подвижных играх и конкурсах, участвовали в викторинах и мастер-классах.

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Мероприятие организовал Татарский культурно-просветительный центр при поддержке администрации городского округа Пушкинский.

«Праздник Сабантуй стал уже традиционным, как и другие праздники татарской культурной автономной организации под руководством Рамиля Фасхудинова. Им отдельная благодарность за эти прекрасные мероприятия, за прекрасную, добродушную атмосферу, которая всегда царит на этих праздниках», — отметила заместитель главы администрации городского округа Пушкинский Елена Панькив.

Организаторы считают, что Сабантуй стал праздником дружбы народов. Он объединяет людей разных национальностей и возрастов.

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