Жителя Щелкова мобилизовали после регистрации брака | 360°

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Жителя Щелкова мобилизовали после регистрации брака

Житель Щелкова получил отсрочку для регистрации брака

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Пара из Щелкова решила сыграть свадьбу, но тут пришла повестка из военкомата. Молодоженам дали отсрочку для регистрации брака. Житель Щелкова рассказал, что идет защищать родину «с верой в будущее».

Светлана и Станислав Петуховы познакомились на работе в 2010 году. Пара вместе уже шесть лет, в начале ноября они планировали пожениться.

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«Он у меня очень хороший, ответственный. Добытчик, так сказать. За ним как за каменной стеной», — рассказала Светлана.

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Однако практически перед свадьбой мужчине пришла повестка из военкомата. После этого молодой человек получил отсрочку для регистрации брака.

«Родина зовет — значит надо идти. В этом ничего такого нет. Бегать, прятаться, это я считаю не по-мужски», — отметил Станислав.

Рядового стрелка Станислава Петухова провожали на переобучение родные и маленький сын. Светлана уверена, что настоящую свадьбу они сыграют, когда супруг вернется домой. А сейчас главное оказать Станиславу поддержка и веру в то, что все будет хорошо.

Щелково

Частичная мобилизация в РФ

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