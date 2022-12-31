Эксклюзив 31 декабря 2022, 17:38 «С Новым годом, солдат!» Российским военнослужащим передали письма от детей Подмосковья Участникам спецоперации передали новогодние письма от детей из Подмосковья

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Военнослужащим на Марьинском направлении перед Новым годом передали подарки и письма от детей Подмосковья. У бойцов сразу появилась оригинальная идея их применения.

«Есть у нас стена со следами войны — отремонтируем ее с ребятами и на этом месте повесим письма. Чтобы в следующий раз, когда люди захотят совершить нечто подобное, они прочитали это и поняли, что так делать нельзя. Может, хотя бы детские слова помогут», — отметил военнослужащий с позывным Якудза.

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Он отметил, что бойцы получили от детей много писем, и зачитал одно из них, начинавшееся с бодрого «С Новым годом, солдат!»

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«Мы победим, мы сильны. Самое главное — поверить в победу и постараться. Если мы раньше побеждали, то и сейчас не сдадимся», — утверждал автор письма.

Он пожелал адресату «здоровья, счастья и смелости».

Военнослужащие отметят Новый год скромно, ведь расслабляться некогда — на следующий день снова придется работать. Однако новогоднее настроение уже появилось, признался солдат с позывным Омск.

«Мандарины нам предоставили, лимонад есть, ждем Новый Год. До вечера будем работать, а вечером включим радио, послушаем президента. Съедим мандарин с лимонадом — и спать», — поделился планами он.