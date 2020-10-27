С начала года в Подмосковье привели в порядок 450 дворов

В Подмосковье продолжают благоустраивать дворовые территории. С начала года уже привели в порядок 450 дворов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства региона.

«Полностью программу комплексного благоустройства дворов 2020 года завершили 25 городских округов Московской области», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Всего в 2020 году благоустроят 687 дворов региона. Адреса дворовых территорий утвердили муниципальные общественные комиссии. Также выбрать дворы, которые нужно привести в порядок, могли жители на портале «Добродел» или обратившись в администрацию.

«Благоустройство двора — одна из приоритетных программ национального проекта „Жилье и городская среда“. Благодаря реализации нацпроекта, решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения», — пояснил министр.

Среди округов, которые уже завершили программу благоустройства на этот год, оказались: Лыткарино, Химки, Шаховская, Красноармейск, Шатура, Серебряные Пруды, Талдомский, Озеры, Электросталь, Электрогорск, Реутов, Подольск, Орехово-Зуевский, Наро-Фоминский, Кашира, Можайский, Ленинский, Луховицы, Богородский, Пущино, Домодедово, Краснознаменск, Протвино, Рошаль (входит в состав Шатуры) и Сергиево-Посадский.

С начала реализации программы благоустройства в Подмосковье привели в порядок 7509 территорий из 14 422 дворов.