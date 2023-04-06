Подмосковье 06 апреля 2023, 17:37 Свыше 80 стройплощадок Подмосковья проверили при помощи квадрокоптеров с начала года Главгосстройнадзор МО

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Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья обследовали 86 стройплощадок при помощи дронов с начала года. Это 30 жилых и 56 нежилых зданий в 23 округах.

Как рассказали в ведомстве, проверки проводят методом «Невидимый надзор». Это позволяет обследовать объекты без участия застройщика. Квадрокоптер делает снимки по заданному маршруту и строит 3D-модель, которая накладывается на стройгенплан для проверки соответствия. Так, время процедуры сокращается с 10 дней до 20 минут.

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Больше всего проверок с начала года прошло в Ленинском округе, Домодедове, Красногорске, Балашихе и Одинцове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил Путину о работе программы импортозамещения. Он сообщил, что только в прошлом году удалось открыть 20 предприятий в этой сфере.

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