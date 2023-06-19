Подмосковье 19 июня 2023, 13:23 Более 60 актов о незаконном потреблении электричества составили в Подмосковье с начала года Мособлэнерго

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С начала 2023 года сотрудники «Мособлэнерго» составили 62 акта о несанкционированном использовании электроэнергии в объеме 6,9 миллионов киловатт-часов, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья. Специалисты оценили ущерб на сумму порядка 66 миллионов рублей.

Наибольшее количество случаев незаконного потребления электричества обнаружили в Чехове, Подольске, Дзержинском и Домодедове, где факты бездоговорного пользования ресурсов оценили в 17 миллионов рублей. Также специалисты зафиксировали нарушения с меньшим ущербом в Раменском, Одинцове, Мытищах, Коломне, Щелкове, Павловском Посаде и Красногорске.

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По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, сотрудники территориальных сетевых организаций ведут активную работу по пресечению незаконного потребления электроэнергии. В каждом случае оформляются акты и подаются соответствующие иски в суд. Нарушители привлекаются к уголовной и административной ответственности и обязуются возместить причиненный ущерб компании.

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