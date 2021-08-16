Брынцалов встретился с медработниками Балашихи

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил Балашиху во время рабочей поездки. Он встретился с медицинскими работниками Балашихи и Реутова.

Встреча прошла возле роддома в микрорайоне Саввино. В мероприятии участвовали главы двух городских округов Сергей Юров и Станислав Каторов. Во время встречи Брынцалов рассказал медикам об изменениях в сфере здравоохранения Подмосковья за последние годы. Всего в регионе отремонтировали 800 медучреждений и построили 180 новых зданий. Спикер Мособлдумы подчеркнул, что работу необходимо продолжать и дальше.

«В рамках принятия бюджета регионального развития на следующий год самое большое количество средств закладывается на развитие нашей медицины. Много что удалось сделать. Но самое главное, что нам сегодня есть что обсудить, куда двигаться», — отметил Брынцалов.

Юров рассказал медикам о развитии сферы здравоохранения в Балашихе. За последние годы в муниципалитете появилось шесть новых медучреждений. Речь идет о роддоме в Саввине, а также поликлиниках в микрорайонах Заря, Авиаторов, Гагарина, Дзержинского и Павлино. За пять лет в Балашихе отремонтировали 25 медицинских подразделений.

«За прошедшие пять лет у нас практически решена проблема с поликлинической помощью. Одновременно проводим капитальный ремонт в наших учреждениях — отремонтировали практически все подразделения. Освободили большую площадку в микрорайоне Ольгино. Уже начали ее осваивать для того, чтобы обеспечить предстоящую стройку большой областной больницы», — подчеркнул Юров.

Во время встречи затронули и вопрос борьбы с коронавирусом. В Балашихе для лечения пациентов с ковидом перепрофилировали ряд медучреждений и развернули порядка одной тысячи коек.

«Мы приобрели необходимое лабораторно-диагностическое оборудования для проведения ПЦР-диагностики. С помощью современных аппаратов мы можем делать практически тысячу исследований в день. Привлечены за период пандемии 174 медицинских работника», — рассказал главврач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов.

В пиковые моменты пандемии трижды перепрофилировали и Балашихинский роддом в микрорайоне Саввино. За все время в нем оказали помощь более чем пяти тысячам пациентов с ковидом.

«Мы не прекращали работу и по профильному направлению. У нас были пролечены около 160 беременных женщин и было принято 28 родов. 28 новорожденных детей появились у нас на свет. Все дети живы и здоровы, находятся в своих семьях», — отметила главврач медучреждения Наталья Алимова.

На встрече также обсудили перспективы дальнейшего развития городских территорий. В том числе речь шла о новых объектах культуры. Брынцалов сообщил, что сейчас решается вопрос о сносе незаконно построенного объекта «Кристалл» на улице Пролетарской в Железнодорожном. На его месте планируют построить новый кинотеатр.

«Здесь необходимо построить развлекательный центр, где будет находиться несколько кинозалов», — сказал Игорь Брынцалов.

На встрече обсудили и ряд других инициатив, среди которых развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, обустройство тротуаров, благоустройство территорий, создание комфортных зон отдыха у водоемов.