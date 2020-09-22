Названы музеи Подмосковья, связанные с «гением места»

Министр культуры Московской области Елена Харламова посоветовала побывать в исторических местах региона, связанных с «гением места». По ее словам, таких в Подмосковье много, и все они по-своему интересны, обладают собственной историей.

Одним из первых она назвала «Российской газете» усадьбу «Большие Вяземы». Харламова сообщила, что всегда рассказывает историю о диване в поместье, на котором сидел французский император Наполеон Бонапарт. Во время Отечественной войны 1812 года в Вяземах сначала квартировал полководец Михаил Кутузов, а когда русские войска отступили, его заняли французы.

«Стоит побывать в Зарайске и Коломне. Это традиции и история вкуса. В Коломне мы пробуем форму интерактивных спектаклей, когда посетитель идет по музею, а там в каждом зале играют какие-то сцены. Это магия, когда ты чувствуешь, что попал в лабораторию, с тобой что-то делают и неизвестно, что будет в конце», — сообщила министр.

Харламова посоветовала посетить в Клину музей П. И. Чайковского. Сейчас там работает мультимедийная выставка «Чайковский. Симфония „Жизнь“». В экспозицию вошли более тысячи экспонатов из фондов музея. Наиболее ценные — посмертная маска и рукопись Шестой симфонии.

Галерея «Новый Иерусалим» в 2019 году стала самой посещаемой в регионе. В прошлом году в музее прошла масштабная выставка Марка Шагала. В ноябре в галерее откроется экспозиция произведений XVI–XVII веков фламандских и голландских мастеров. Самые знаменитые ее представители — братья Брейгели.

Наталья Харламова пригласила туристов в музей под открытым небом «Зоя» в Петрищево. Он посвящен подвигу Зои Космодемьянской и битве под Москвой.

Комитет по туризму Подмосковья назвал топ-5 самых лучших смотровых вышек региона. Одной из самых популярных признана Блинная гора, расположенная около Троице-Сергиевой лавры.