«С днюхой, дедушка!»: день рождения Деда Мороза в Балашихе отпраздновали по-молодежному

День рождения Деда Мороза впервые отпраздновали в парке «Пехорка» в Балашихе. Доброго старика пришли поздравить дети и их родители.

«Мы впервые празднуем день рождения Дедушки Мороза, надеемся, что это станет ежегодной традицией. Вообще день рождения отмечается 18 ноября, но мы решили устроить праздник в воскресенье, чтобы массово его отметить. Мы назвали его по-молодежному: „Днюха Деда Мороза“, чтобы интересно было не только малышам, но и ребятам постарше», — рассказала Ирина Беспалова, руководитель комплексного молодежного центра «Спутник».

На парковой сцене выступили творческие коллективы Балашихи, также для детей провели театрализованное представление и интерактивные игры. Кульминацией праздника стало появление Деда Мороза на самокате.

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Дети пожелали ему любви, счастья, здоровья, хорошего настроения, много игрушек. Они рассказывали стихи, пели песни и подарили Деду Морозу сладкие подарки, книги и воздушные шарики.

День рождения Деда Мороза в России официально празднуют 18 ноября. Считается, что именно в этот день на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы.