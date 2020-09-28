С 28 сентября жителям Подмосковья старше 65 лет рекомендовано оставаться дома

Власти Подмосковья посоветовали придерживаться режима изоляции жителям региона старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими и онкологическими заболеваниями.

Покидать жилище можно только ради обращения за медицинской помощью, при прямой угрозе жизни и здоровью, для похода в магазин или аптеку, для выгула животных и выброса мусора. Разрешаются также прогулки и занятия спортом на открытом воздухе, поход на работу, если дистанционный режим невозможен.

С 28 сентября была также приостановлена программа «Активное долголетие».

Принятое решение власти области объяснили непростой эпидемиологической ситуацией и наступлением времени сезонных простуд.

С 14 по 20 сентября в регионе фиксировалось менее 200 новых случаев заражения в день. В среду 23 сентября в области выявили 215 случаев. Суточная заболеваемость следующих дней показала 205, 208, 204 случая.

Власти также посоветовали подмосковным работодателям перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный формат работы. Строго обязательно соблюдать масочный режим. Возобновится работа системы соцобслуживания.