Подмосковье 01 марта 2023, 11:47 С 1 марта вводят новые обязательные требования к контролю качества меда

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Новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда, перги и маточного пчелиного молочка, предназначенных для переработки и реализации, начинают действовать в России с 1 марта. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«Новые ветеринарные правила вводят обязательные требования при назначении и проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, отбора проб и определяют периодичность проведения лабораторных исследований по показателям безопасности», — сообщил Мурашов.

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С марта все партии меда, перги и маточного молочка будут исследовать по органолептическим и физико-химическим показателям. Кроме того, специалисты Госветслужбы будут отбирать пробы, а также назначать и проводить ветеринарно-санитарную экспертизу. Теперь тестирования продукции на содержание токсичных элементов и пестицидов будут проводиться не реже раза в год.

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Новые правила также установили срок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы — не позднее трех часов с момента отбора проб. Для проведения тестирования подмосковным хозяйствам необходимо обратиться в Госветслужбу.

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