Подмосковье 28 августа 2023, 12:19 Ржавскую школу в Солнечногорске откроют после ремонта к сентябрю фото минстроя мо

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Ржавскую школу в Солнечногорске откроют для учеников к 1 Сентября после капитального ремонта. Сегодня специалисты устанавливают новое оборудование и проводят наладку инженерных сетей.

Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья, ремонт в школе не проводили с момента открытия в 1976 году. Рабочие полностью заменили кровлю, установили новые окна и обновили учебные кабинеты.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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