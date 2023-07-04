04 июля 2023, 13:28
Ржавскую школу в Солнечногорске капитально отремонтируют к середине августа
Капитальный ремонт Ржавской школы в Солнечногорске закончится раньше срока. Строители планируют завершить все работы не в сентябре, как планировалось, а в середине августа.
Сейчас на объекте работают более 90 человек и три единицы техники. Там уже положили напольную плитку и настенную — в санитарных помещениях, вскоре приступят к установке сантехники.
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Рабочие монтируют вентиляцию, подвесные потолки и отделывают стены. Кроме того, в школе заменят кровлю, инженерные коммуникации, окна, установят новую мебель и оборудование.
«Подрядчики работают добросовестно, что внушает в нас оптимизм. Помимо основных работ, тестируем цветовую палитру в учебных классах и уже совместно с родительским комитетом принимаем решение по желаемому результату. Отмечу, завершить все работы на объекте, в том числе и по благоустройству, запланировано к середине августа», — рассказал заместитель главы администрации Солнечногорска Александр Сорокин.
После открытия в обновленной школе откроются слесарная и столярная мастерские для уроков технологии, а также Центр детских инициатив.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить контроль за ремонтом школ в регионе.
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Школы
Солнечногорск
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