Рыцари со всего мира собрались на турнир Святого Георгия в Подмосковье

В Черноголовке состоялся крупнейший в мире рыцарский турнир Святого Георгия. Раньше его устраивали в Москве, на фестивале «Ивановское поле» он состоялся впервые. Ради участия в турнире в Подмосковье приехали рыцари из Франции, Германии и Белоруссии.

Директор III международного фестиваля «Иваново поле» Кристина Корженевская сообщила «360», что турнир Святого Георгия впервые проходит в полноценном четырехдневном формате. В нем приняли участие пешие и конные участники. В шуточных боях на мечах или с копьем на деревянной лошади попробовали свои силы и гости фестиваля.

Собравшиеся на праздник рыцари признались, что броня весит до 35 килограммов, но в бою ее вес почти не чувствуется.

«Доспех сделан по телу человека, по типу экзоскелета, нагрузка распределяется равномерно по телу человека, поэтому при кажущейся неудобности и тяжести в нем довольно подвижно», — сообщил участник турнира Илья Савельев.

Все площадки фестиваля так или иначе были связаны с конной культурой. Например, гости праздника соревновались в метании подков. Инструкторы учили юных наездников держаться в седле. В кузнях рыцари могли починить свои доспехи.

Одним из самых зрелищных выступлений на фестивале стала джигитовка. Всадники показали акробатические трюки и прыгали через огонь.

Сейчас джигитовка утратила свою военную актуальность и стала зрелищным спортивным состязанием. Праздник завершится 29 августа.

На истринском фестивале «Сыр! Пир! Мир!» лучшим российским сыром этого года был признан козий мягкий сыр валансе от сыроварни «Митина дача» из Костромской области.