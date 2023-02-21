Подмосковье 21 февраля 2023, 12:30 Рынок построят в селе Шарапово под Одинцовом

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В селе Шарапово под Одинцовом построят рынок. Объект получил разрешение на строительство от Минжилполитики Подмосковья. На нем смогут трудоустроиться восемь человек.

Площадь здания рынка составит 744 квадратных метра. В нем оборудуют торговый зал и административные помещения. Там проведут коммуникации, создадут парковку на 19 мест и установят систему освещения.

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В проект инвестируют 40 миллионов рублей.

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