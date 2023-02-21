21 февраля 2023, 12:30
Рынок построят в селе Шарапово под Одинцовом
В селе Шарапово под Одинцовом построят рынок. Объект получил разрешение на строительство от Минжилполитики Подмосковья. На нем смогут трудоустроиться восемь человек.
Площадь здания рынка составит 744 квадратных метра. В нем оборудуют торговый зал и административные помещения. Там проведут коммуникации, создадут парковку на 19 мест и установят систему освещения.
Реклама
В проект инвестируют 40 миллионов рублей.
Реклама
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Строительство
Рабочие места
Реклама
Реклама