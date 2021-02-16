Более 5 тысяч тонн рыбы для продажи произвели в Подмосковье за год

За год в Подмосковье произвели более пяти тысяч тонн товарной рыбы, заготовленной для продажи. Например, в регионе выращивают карпа, сома, щуку, толстолобика, форель и карася.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Целевой показатель по производству товарной аквакультуры достигнут благодаря поддержке отрасли правительством Подмосковья Сергей Воскресенский. Ранее он сообщил, что 11 рыбоводным хозяйствам в Московской области выделили 23 миллиона рублей на развитие. Жители Подмосковья могут купить самую свежую продукцию на ярмарках. В этом году их будет свыше 150 в регионе.