16 февраля 2021, 14:57
Более 5 тысяч тонн рыбы для продажи произвели в Подмосковье за год
За год в Подмосковье произвели более пяти тысяч тонн товарной рыбы, заготовленной для продажи. Например, в регионе выращивают карпа, сома, щуку, толстолобика, форель и карася.
Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
Целевой показатель по производству товарной аквакультуры достигнут благодаря поддержке отрасли правительством Подмосковья
Сергей Воскресенский.
Ранее он сообщил, что 11 рыбоводным хозяйствам в Московской области выделили 23 миллиона рублей на развитие.
Жители Подмосковья могут купить самую свежую продукцию на ярмарках. В этом году их будет свыше 150 в регионе.