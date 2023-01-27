27 января 2023, 16:59
Рыбоводное хозяйство создаст 53 рабочих места в Шатуре
Рыбоводное хозяйство восстановят в Шатуре к 2027 году. В проект планируют вложить более 80 миллионов рублей.
«После реализации первого этапа строительства обновленное хозяйство будет производить 70 тонн продукции в год. После завершения второго этапа мощности возрастут до 150 тонн», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
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На предприятии будут выращивать карпа, карася, белого амура и другую рыбу. Так, новое хозяйство позволит организовать 53 рабочих места.
В Московской области реализуется госпрограмма «Сельское хозяйство Подмосковья», направленная на поддержку подмосковных предприятий. В 2022 году в ее рамках было выделено более 24 миллионов рублей субсидий. В 2023 году эту сумму планируют увеличить до 25 миллионов.
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