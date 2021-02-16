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    16 февраля 2021, 15:30

    Рыбоводных предприятий в Подмосковье стало на 92% больше за семь лет

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Число предприятий, которые занимаются рыбоводством в прудах, выросло в Подмосковье на 92%. Регион достиг такой цифры за семь лет.

    Рыбоводных предприятий в Подмосковье стало на 92% больше за семь лет | Изображение 1

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, появляется все больше рыбных хозяйств.

    С 2013 года в регионе наблюдается постоянный рост объема производства товарной рыбы

    Сергей Воскресенский.

    Семь лет назад в Подмосковье было 13 рыбоводных предприятий. Сегодня их уже 25.

    «В Московской области пока что представлена только прудовая аквакультура. Выращивают карпа, форель, осетровые виды рыб», — добавил Воскресенский.

    Однако он подчеркнул, что заявлен проект установки замкнутого водоснабжения для производства икры осетровых.

    Ранее стало известно, что более пяти тысяч тонн товарной рыбы произвели в Подмосковье за год.