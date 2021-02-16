Рыбоводных предприятий в Подмосковье стало на 92% больше за семь лет

Число предприятий, которые занимаются рыбоводством в прудах, выросло в Подмосковье на 92%. Регион достиг такой цифры за семь лет.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, появляется все больше рыбных хозяйств.

С 2013 года в регионе наблюдается постоянный рост объема производства товарной рыбы Сергей Воскресенский.

Семь лет назад в Подмосковье было 13 рыбоводных предприятий. Сегодня их уже 25.

«В Московской области пока что представлена только прудовая аквакультура. Выращивают карпа, форель, осетровые виды рыб», — добавил Воскресенский.

Однако он подчеркнул, что заявлен проект установки замкнутого водоснабжения для производства икры осетровых.

Ранее стало известно, что более пяти тысяч тонн товарной рыбы произвели в Подмосковье за год.