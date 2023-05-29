Подмосковье 29 мая 2023, 00:30 Благотворительный рыболовный турнир прошел в Коломне Unsplash

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Профсоюзный благотворительный рыболовный турнир состоялся в Коломне. Участие в соревнованиях приняли более 100 мастеров, мероприятие проводили в месте обитания толстолобиков, белых амуров и карпов.

Каждой команде выделили персональный сектор для ловли добычи. По уровню строгости правил любительский турнир не уступает профессиональному, за нарушения предусмотрено аннулирование результатов. Перед началом соревнований все участники привезли и погрузили гуманитарную помощь, которую отправят в зону СВО.

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«Выходя с инициативой организации этого мероприятия, главная цель была не проведение рыбалки, а проведение и оказание гумпомощи нашим военнослужащим, которые находятся на СВО», — рассказал представитель рыболовно-спортивного клуба «КБМ» Дмитрий Девятков.

Благотворительный турнир проводится с 2020 года. За это время количество участников и собранной гумпомощи увеличилось в два раза. По итогам соревнований отличились 16 команд, а лучшим стал женский коллектив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе откроется фонд для полной поддержки семей бойцов СВО.

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