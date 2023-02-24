Подмосковье 24 февраля 2023, 17:59 Рыболовный турнир прошел в Истре в честь Дня защитника Отечества

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В День защитника Отечества в Истре прошел рыболовный турнир. Его организовал «Союз культурных людей и рыбаков», который занимается ловлей рыбы, уборкой мусора у водоемов и борьбой с браконьерами.

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В мероприятии поучаствовали порядка 115 рыбаков из 20 городов Московской области. Многие приехали целыми семьями с детьми. По сигналу организаторов они заняли места на льду и начали сверлить лунки. Рыбу ловили на мормышку без блесны.

В основном попадались плотва и окуни. Самая большая рыба весила 149 граммов. При этом самый крупный улов превысил 56 килограммов. Победителей выбрали в трех категориях: мужчины, женщины и дети. Весь улов направили Истринскому союзу многодетных.

Создатель союза Сергей Агафонов заявил, что с ужесточением экологического законодательства за незаконный лов рыбы браконьерам грозит уголовная ответственность. Поэтому организация поддерживает активных и бескорыстных людей, которые своим примером показывают, как нужно относиться к природе и как правильно отдыхать.

На мероприятии присутствовал представитель министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области Максим Тюрин.

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