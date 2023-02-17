Подмосковье 17 февраля 2023, 17:28 Рыболовный фестиваль пройдет в Подмосковье 23 февраля

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На Истринском водохранилище 23 февраля пройдет рыболовный турнир «В бой идут одни рыбаки». Всю рыбу, которая будет поймана в ходе фестиваля, передадут многодетным семьям. Об этом сообщило Министерство соцкоммуникаций Подмосковья.

Турнир по мормышке, безмотылке и блесне пройдет под девизом «Победим браконьерство и мусор на водоемах».

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Организатором фестиваля выступает «Союз культурных рыбаков». Его участники в свободное время борются с загрязнением водоемов и браконьерством в качестве добровольцев. На фестивале будут принимать пожертвования, которые будут направлены на организацию мероприятий по очистке водоемов, сообщили в пресс-службе.

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Турнир пройдет на территории пансионата «Высотка» на Истринском водохранилище в деревне Дьяково. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке.

В 2022 году фестиваль собрал более 200 зарегистрированных участников из 30 городов России, уточнили в пресс-службе.

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