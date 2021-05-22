Рыболовам Подмосковья назвали рыбу, на которую лучше всего «охотиться» в мае

Член Подмосковного общества охотников и рыболовов Николай Соколов рассказал, что в Подмосковье в мае лучше всего ловить щуку, судака, карася и плотву. Но многое зависит от способа ловли.

Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда». По словам Соколова, щуку и судака оптимально ловить на спиннинг.

«Если люди не любят двигаться, хотят просто посидеть, подышать и отдохнуть, увлекаются фидером или поплавочными снастями, то распространена плотва и прудовая рыба — карась», — заключил Соколов.

Ранее рэпер Ганвест на спор выпил воду с плавающей в ней рыбкой. Врачи рассказали, что он не пострадает.

Гастроэнтеролог и по совместительству диетолог Нурия Дианова отметила, что рыбка выйдет из организма. Однако уже не живой. Ее убьют желудочные соки.

«Если она (рыбка — прим. ред.) не очень крупная, то может спокойно пройти и выйти в полуизмененном виде. Какие-то части ферментных систем будут воздействовать на нее саму. Но по факту мы не перевариваем, не усваиваем чешую», — рассказала врач.

По ее словам, рэпер может чувствовать некое недомогание, не исключен небольшой метеоризм. Кроме того, может наблюдаться снижение микрофлоры в организме.