Подмосковье 19 мая 2023, 12:48 Рыбный торговый комплекс реконструируют в Пушкино Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод Мо

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В Пушкино продолжается реконструкция рыбного торгового комплекса. Сейчас уже построили павильон для рыбной продукции. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Торговый комплекс оснащен всеми видами коммуникаций: отоплением, водоснабжением и канализацией, системой кондиционирования и вентиляции, противопожарной сигнализацией. Также имеется доступ для маломобильных покупателей», — отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В продаже в новом торговом центре будет представлен широкий выбор продукции: свежая, замороженная, копченая и соленая рыба, деликатесы и морепродукты. Там также можно будет приобрести фермерские сыры. Отмечается, что все товары проходят ветеринарно-санитарный контроль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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