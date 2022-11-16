Подмосковье 16 ноября 2022, 17:30 Рыбное хозяйство по выращиванию мальков форели заработало в Щелкове

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Ферма по выращиванию мальков форели «Галеон» заработала в поселке Фряново в Щелкове. С начала года там выпустили свыше 17 тысяч тонн продукции, рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.

Он напомнил, что Подмосковье удерживает первое место в ЦФО по производству продукции из рыбы. На ферме в Щелкове будут выращивать мальков радужной и янтарной форели. С начала года там выпустили 17,71 тысячи тонн продукции.

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«Инкубация икры — один из самых важных и сложных этапов рыбоводства. Новое предприятие будет производить на первом этапе до 400 тысяч малька форели в год, далее — в среднем миллион, что будет способствовать развитию индустриального рыбоводства в регионе», — сообщил зампред.

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На начальном этапе вес малька не достигает грамма. На хозяйстве их будут выращивать до 20 граммов, после чего продавать в рыбные хозяйства области.

Глава фермы Антон Швец рассказал, что мальков кормят сбалансированными кормами в условиях закрытого водоснабжения, а автоматизированные процессы позволяют контролировать весь цикл выращивания.

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