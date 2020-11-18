Рыбинспекторы получили новую технику для борьбы с браконьерами

Инспекторы охраны водных ресурсов из Центральной России получили ключи от новых снегоходов. В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне появились новые лодки и автомобили для борьбы с браконьерами. О работе рыбинспекторов — в репортаже «360».

Снегоходы уедут охранять Ярославскую, Ивановскую, Тверскую, Костромскую, Нижегородскую области. Ключи от них инспекторам вручил руководитель Московско-Окского управления Росрыболовства Андрей Яковлев.

Он рассказал, что с января по октябрь 2020 года это управление выявило порядка 12 тысяч административных правонарушений. Нарушителям выписали штрафы на сумму 53 миллиона рублей. В отношении 310 нарушителей материалы направлены для возбуждения уголовных дел.

«Наша работа становится все лучше и лучше благодаря, в том числе, технике, новым методам», — сказал Яковлев.

Источник фото: телеканал «360»

Например, инспекторы находят объявления о продаже запрещенных орудий лова и незаконно добытой рыбы в интернете, выявляют источники поставки этих рыбных продуктов.

По словам начальника территориального отдела рыбоохраны по Москве Игоря Крамарчука, за 10 лет существования отдела инспекторы смогли навести порядок на вверенной территории.

Если на первых порах браконьеры встречались довольно часто, то теперь сами рыболовы «сигнализируют, если происходят какие-то нарушения».

Источник фото: телеканал «360»

Корреспондентам «360» удалось наткнуться на браконьерские сети. В них попало штук 10 щук, осетров и лещей. Как говорят инспекторы, это еще небольшой улов — во время рейдов по водоемам Москвы и Подмосковья они выпускают из сетей до трех мешков рыбы. Больше всего незаконных сетей удается найти в теплое время года — в это время инспекторы проверяют водоемы каждый день. Зимой ловушки попадаются реже, в это время бассейны исследуют пару раз в неделю.

Если вы вдруг захотели порыбачить в Москве, приезжайте на специально отведенные для этого водоемы. Так вы и сохраните спокойствие инспекторов, и не получите огромный штраф.