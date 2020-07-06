Рыбхоз «Лотошинский» реконструируют в Подмосковье. Здесь появится 90 рабочих мест

В Подмосковье началась реконструкция рыбхоза «Лотошинский». Это 24 пруда и зимовальный комплекс из 23 бассейнов. Модернизация позволит создать здесь центр по выращиванию различных видов рыб. Процесс охватит этапы от инкубации икры до получения готовой продукции.

Первый этап реконструкции завершится в июне 2021 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Реализация первого этапа проекта позволит через три года выйти на объемы производства готовой продукции в размере более 2,1 тысячи тонн в год Андрей Разин.

Сейчас началось обследование территории и выполнение работ, подразумевающих геологические и геодезические изыскания. И стартовало строительство необходимых дорог.

Все пруды занимают участки общей площадью более 1,5 тысячи тонн. В перспективе создадут и гибридно-селекционный центр.

Это будет многофункциональный индустриальный комплекс для производства объектов аквакультуры, включающий в себя помещения с бассейнами и инкубационными аппаратами Андрей Разин.

В проект инвестируют более трех миллиардов рублей. По словам министра, будет создано около 90 новых рабочих мест.

А ранее в подмосковном правительстве выделили 222,4 миллиона рублей на поддержку аграриев. Так, субсидии позволят сохранить зарплаты и рабочие места в период пандемии. А всего областное сельское хозяйство получит семь миллиардов рублей в этом году.