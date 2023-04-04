Подмосковье 04 апреля 2023, 09:20 Рыбаков Подмосковья призвали завершить сезон подледного лова ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Во вторник, 4 апреля работники «Мособлпожспас» провели очередной осмотр толщины льда на акваториях Подмосковья. Специалисты призвали немедленно завершить сезон зимней рыбалки.

«Уже практически все реки освободились ото льда, однако есть небольшие группы озер, где ледяной панцирь еще сохранился. Такой лед превращается для рыбаков в смертельный капкан», — рассказал заместитель начальника «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.

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Апрельский лед, даже достаточно безопасной толщины, имеет очень хрупкую структуру и чаще всего не выдерживает вес человека. Спасатели рекомендовали любителям подледного лова завершить сезон и начинать готовить летние снасти.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что последствия весеннего половодья в Московской области стараются устранять максимально быстро.

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