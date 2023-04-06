Подмосковье 06 апреля 2023, 10:16 Рыбаков Подмосковья призвали отказаться от выхода на лет ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360tv в

Сотрудники «Мособлпожспас» напомнили жителям о опасности проваливания под лед. Они провели рейды на водоемах Подмосковья и оценили риски происшествий.

Заместитель начальника службы Игорь Сорокин рассказал, что ледовое покрытие сохраняется на некоторых озерах Подмосковья, однако выход на него опасен.

Реклама

«К сожалению, каждый год, во время таяния льда спасателям приходится наблюдать, как самые отчаянные любители подледного лова выходят на хрупкую ледяную поверхность. Сами же рыбаки считают, что имеют достаточно опыта для того, чтобы определить, где можно находиться без риска провалиться. Такая самонадеянность легко может довести до беды», — сказал он.

Спасатель добавил, что проваливание под лед в период активного таяния особенно опасно — шансы самостоятельно выбраться очень малы. По его словам, весенний лед хрупкий и ломкий и не может быть подходящей опорой.

«Однако находящийся неподалеку рыбак может успеть помочь единомышленнику. Для этого нужно крикнуть провалившемуся, что вы идете на помощь, вызвать спасателей, после чего ползком подобраться к пострадавшему, не приближаясь близко к краю полыньи, бросить ему веревку или палку и аккуратно, без резких движений, вытянуть его на лед», — сказал он.

Выбравшись из воды, нельзя вставать — нужно ползти, расставляя руки и ноги, чтобы снизить нагрузку на покрытие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».