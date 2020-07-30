Помощь жителям и восстановление дорог. Руза возвращается к жизни после наводнения

Текущий месяц стал рекордным для Подмосковья по количеству осадков. Запад области пострадал от наводнений, восток — от ураганного ветра. Губернатор региона Андрей Воробьев дал поручение оказать помощь людям, которые лишились своего имущества во время стихии. Во время эфира на «360» он проверил, что уже сделано.

От прошедших в июле ливней особенно пострадал Рузский округ. Глава Подмосковья подчеркнул, что денег, которые получили люди, должно по-настоящему хватить на восстановление разрушенных и не подлежащих ремонту домов. За ущерб и потерю имущества уже выплачено около 30 миллионов рублей.

Беды не было. Слава богу, никто не пострадал, все живы-здоровы. Но оказались действительно в сложной ситуации. И вот наша задача — тем, кто реально пострадал, оказать помощь. Мы уже выплатили порядка 30 миллионов: за ущерб, за потерю имущества, единовременную выплату сделали Андрей Воробьев губернатор Московской области.

«Очень важно, чтобы этих денег хватило по-настоящему восстановить те дома, которые разрушены полностью и не подлежат ремонту и каким-либо работам. Поэтому я еще раз обращаю внимание, чтобы те люди, которые особенно пострадали — я знаю, что там есть многодетная семья, — чтобы все было сделано в лучше виде. Соответствующую поддержку мы уже оказали. Если ее недостаточно, мы будем рядом», — пообещал Андрей Воробьев.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик заверил, что системы водоотведения Рузского городского округа приведены в порядок, и исключил повторное затопление жилых домов. По его словам, ремонтно-восстановительные работы завершили на Волоколамском шоссе, улицах Красноармейской, Городянской и Красной.

Перемены в облике затопленного в начале июля округа оценил один из пострадавших, дом которого унесла нахлынувшая из-за прорыва дамбы вода. Казак Илья поблагодарил руководство Рузского округа и Минтранс Подмосковья за экстренную помощь, восстановление дороги и инфраструктуры. «Изменилось очень многое. То, что сейчас, и то, что было раньше, даже до наводнения, — это земля и небо», — подчеркнул он.

Жители Рузы, пострадавшие из-за наводнения и прорыва плотины, получили экстренную социальную помощь в размере 30 тысяч рублей. Потерявшие свои дома получат по 2 миллиона рублей компенсации. На восстановление поврежденных домов владельцам выплатят по 300 тысяч рублей.