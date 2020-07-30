Руза после потопов. Как восстанавливают дома, пострадавшие от ливней

Основные восстановительные работы прошли на Волоколамском шоссе, а также Красноармейской, Красной и Городянской улицах. С размытых ливнем участков вывезли мусор.

В порядок привели и системы водоотведения. Теперь берега реки Городянки продолжат укреплять габионами. Раньше были глина и цемент. Проверить работы приехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, министр транспорта региона Алексей Гержик и глава округа Николай Пархоменко.

Главное, что все живы, а восстановить дома мы поможем. Уже выплатили около 30 миллионов рублей — компенсацию люди вправе потратить по своему усмотрению. Некоторые уже начали отстраиваться. И всех, кто оказался в сложной ситуации, мы не бросим. Будем рядом Андрей Воробьев.

Губернатор распорядился, чтобы все восстановительные работы довели до конца. Он подчеркнул, что регион «отвечает головой». Среди вопросов первостепенной важности, по словам Воробьева, обязательные выплаты жителям. Люди получают их, сообщил корреспонденту «360» местный житель Илья Шорин.

Спасибо Андрею Юрьевичу — сразу перевели деньги. Два миллиона. И по 30 тысяч каждому человеку, кто здесь проживал. Восстановили инфраструктуру, дороги за 20 дней. Поставили всем новые заборы Илья Шорин.

В результате потопа Илья утратил жилье, но его семье временно сняли квартиру. Такую помощь получили все пострадавшие. Их разместили и в пансионатах с необходимыми удобствами.

Выплатами можно распорядиться на свое усмотрение: починить дом или вложить их в ипотеку и купить жилье в другом месте. Но переезжать пока никто не собирается.

«Те, кто могут восстановить свои дома, уже приступили ко всем ремонтным работам. Одна семья начала старый дом разбирать — на месте будет строить новый. Кто может починить жилье, начал это делать. Шесть семей у нас получили по два миллиона рублей. Они вправе потратить по своему усмотрению — может, кто-то не захочет вернуться. Но таких пока нет», — рассказал губернатору Пархоменко.

С первого дня в Рузе мобилизовали около 700 специалистов МЧС, ЖКХ и других сфер. Помогали волонтеры. Пострадали 24 частных дома, а восемь были полностью разрушены.

Никто не ожидал таких осадков, какие выпали этим летом. Сильный удар пришелся по Рузе. После ливней прорвало дамбу — пострадало 24 дома, восемь разрушены полностью. С первого дня на месте работали аварийные службы. Уже сделано много: мы привели в порядок системы водоотведения, вывезли мусор с участков, построили асфальтовую дорогу, починили мост Андрей Воробьев.

Все люди, утратившие жилье, получают компенсацию в размере двух миллионов рублей. Если дом можно отремонтировать — 300 тысяч. Это дополнительная помощь жителям. А после экспертиз и оценки имущества они смогут подать заявки на компенсацию ущерба.