Руза отметила день рождения фейерверком и шоколадным мороженым

Подмосковная Руза отметила свой день рождения. Местных жителей ждал настоящий праздник: шоколадное мороженое, танцы, фейерверк.

Ребятня больше всего ждала бесплатное мороженое: раздавали и пломбир, и шоколадное. Заполучить холодную летнюю сладость было просто — достаточно станцевать в парке «Городок».

Среди самых активных участников праздника в городском округе были три сына Татьяны Тарадеевой. За время коронавирусных ограничений дети соскучились по играм на свежем воздухе, поэтому на дне рождения Рузы почувствовали долгожданную свободу.

«С детьми шикарно сюда прийти, потому что помимо интересных конкурсов тут есть аттракционы, развлечения, можно на батуте попрыгать. Здесь даже если будет маленький дождик, не опасно», — рассказала многодетная мама и активист благотворительного фонда.

Организаторы подготовили для гостей уроки живописи и аппликации. А мастер-класс актерского мастерства провел актер Денис Сердюков, который снимался в фильмах «Легенда № 17» и «Самый лучший фильм 2», сериале «Убойная сила». Он поделился с гостями секретами профессионального мастерства.

Актер впервые побывал в Рузе. Он признался: вдохновляет и город, и его жители.

«Такое общение — это большое счастье для нас, артистов, потому что видеть радостные глаза, лица, реакцию — это счастье для любого актера. И если что-то останется в сердцах зрителей, то лучшей награды нам и не надо», — признался Сердюков.

Праздничные мероприятия прошли не только в «Городке». Утренние забеги состоялись на пешеходной зоне, во дворах провели анимационное шоу и шоу мыльных пузырей. Студии и творческие коллективы показали свои номера у центра культуры и искусств. Весь день проходили интерактивные программы, спортивные мероприятия и костюмированные шоу.

День рождения Рузы завершился праздничным салютом.