Руза добавит красок холодной осени

Многие места Подмосковья могут порадовать туристов этой осенью, и особенно Рузский городской округ. Здесь красивая природа, а развлечение по душе найдет каждый.

Сюда в гости приехали руководитель Комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина и посол Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Вячеслав Фетисов. Они поддержали уникальный туристический проект «Руза заповедная» и посетили места, доступны всем гостям Подмосковья.

Сейчас на территории округа разрабатывают концепцию развития. Проект «Руза Заповедная» будет иметь свой слоган и узнаваемый бренд. Все эти места лишь часть того, что может предложить Руза. Здесь проводят множество событий, от ловли рыбы подо льдом до музыкальных фестивалей. Но главное — это нетронутая природа, которая подарит огромные впечатления жителю большого города.

Например, «Рузская Аляска» — деревня, в которой живут собаки породы хаски. С ними можно поиграть.Там же можно попариться в баньке, прогуляться вдоль полей, а потом уснуть сладким сном в глэмпинге (с комфортом и на природе).

На «Ферме Бараново» живут животные: козы, гуси, лошади и даже черные свинки. Там же можно отведать настоящего деревенского сыра, как в детстве. Его предлагается есть с медом и орехами в теплом и уютном деревянном доме.

В Рузе есть юртовый комплекс, который относится к эко-отелям. По названию уже понятно, чем место может заинтересовать путешественника. Пожить в настоящей юрте можно, не выезжая за пределы Московской области. Баня и близость к природе прилагается.

Другое уютное место — это «Дедова корчма». Интерьер этого комплекса максимально приблизили к деревенскому быту, но, конечно, не пренебрегли комфортом. Поэтому если хочется хорошо отдохнуть и поесть, то ехать нужно туда.

В Рузском городском округе работает реабилитационный центр для детей «Вдохновение». Здесь для детей-сирот и ребятишек из неблагополучных семей создали дружественную и творческую атмосферу.