Русскую кока-колу произвели в Черноголовке

Завод в Черноголовке подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда RuCola. Если инициатива будет одобрена, то русская кока-кола появится на прилавках магазинов летом этого года.

В Черноголовке также производят лимонад под названием «Фантола». Это название стало причиной обращения компании Coca-Cola в суд с иском к «Черноголовке» о защите интеллектуальных прав на бренд. Но дело было проиграно. «Черноголовка» с помощью экспертных заключений доказала уникальность вкуса своего напитка.

«Ни во вкусу, ни по цвету наш лимонад „Фантола“ не похож на американскую „Фанту“. Видимо, их смутило само название», — пояснила директор компании «Черноголовка» Наталья Сахнина.

Рецепт русской колы в компании «Черноголовка» готовили давно. Западные санкции стали только дополнительным стимулом ускорить процесс подачи заявки в Роспатент.

«Мы уже успели провести слепые дегустации, и наша кола от „Черноголовки“ выиграла по вкусовым показателям у всех западных аналогов, мы создали свой уникальный рецепт колы и очень надеемся, что он понравится нашим потребителям», — рассказала Наталья Сахнина.

Также в компании отметили, что их кола будет стоить на 10–15% дешевле западных аналогов.

«Черноголовка» работает на российском рынке уже более 25 лет. На сегодняшний день в числе сотрудников больше 2000 человек.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня у группы компаний «Черноголовка» восемь производственных площадок в России — в Новосибирске, Краснодаре, Оренбурге, на Алтае и в подмосковных Черноголовке и Электростали. Объем производства за 2021 год составил почти 600 тысяч тонн напитков. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Вода для продукции добывается из Гжельско-Ассельского водоносного горизонта с глубины 170 метров и очищается природными фильтрами.