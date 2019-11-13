Русский камамбер признали лучшим во Франции. Кто же его производит?

Жители Одинцова приняли участие в маленьком квесте. Из нескольких видов сыра им нужно было найти самый лучший. А помогала им в этом Любовь Горбачева — фермер из Смоленска. Ее продукт признали лучшим в мире.

Любовь Горбачева — сыровар с семилетнем стажем. Качество ее изделий ценят не только в России: камамбер под названием «Туманное утро» победил на международном конкурсе во Франции — в категории «Сыры с белой плесенью».

Источник фото: телеканал «360»

«Как растет плесень — это настолько интересно! Для нее нужно создать определенные условия. Белая не такая капризная, а голубая очень», — поделилась сыровар.

Каждый ее сыр — с интересным названием: «Добрая коровка», «Семейная реликвия», есть даже «Не суди».

Жительницы Одинцова — Евгения и Мария — заверили, что сыры любят и знают в них толк. Они решили угадать, какой из четырех сыров Любови Гончаровой завоевал сердца французских критиков. Выбрали они «Скромного пастуха», но его во Францию даже не возили. И, кстати, зря: он соответствует высоким стандартам сырного производства и очень нравится покупателям.

Источник фото: телеканал «360»

«С недавнего времени введена маркировка специально для молочной продукции. Если там используются заменители молочного жира, они должны стоять на отдельной полке. Эти сыры — мы знаем поставщика, где это производится, как это производится», — отметил Максим Цыбуляк, представитель «О! Подворья».

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В планах у Любови — поехать учиться во Францию или Германию, чтобы освоить приготовление твердого сыра с мытой корочкой. А после этого сыровар будет заявлять о себе на конкурсах в России и за границей.