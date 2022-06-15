Русский Халк установил мировой рекорд по силовому экстриму в Котельниках

русскийРекордсмен мира Сергей Агаджанян скрутил в трубочку 46 сковородок менее чем за десять минут. Спортсмен выступил в Котельниках в День России, а очередной рекорд посвятил русской силе духа.

Сергей Агаджанян известен по прозвищу «Русский Халк». Всего за 8 минут 50 секунд силач скрутил в трубочку 46 сковородок подряд, побив мировой рекорд по силовому экстриму. Победу Сергей посвятил русской силе духа.

Сила духа — победа нашего народа. На всех трудных этапах жизни помогала сила духа Сергей Агаджанян рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам

Глава городского округа Сергей Жигалкин вручил спортсмену сертификат рекорда мира по сценическому экстриму и медаль «Во Славу Отечества». Он поздравил местных жителей с Днем России и отметил важность этого праздника для страны.

Я его считаю одним из самых важных праздников нашей страны. Это сегодняшний день — День России. Она всегда была и остаётся могучей, сильной страной и государством. Сергей Жигалкин Глава городского округа Котельники

Другие любители спорта в этот день приняли участие в велопробеге, играли в настольный теннис и хоккей. Развлекали гостей шоу роботов-трансформеров и выступления творческих коллективов.