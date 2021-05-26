«Русский Халк» сдвинул самый тяжелый вертолет в мире и установил рекорд

Рекордсмен России и мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» установил мировой рекорд по буксировке самого тяжелого в мире вертолета Ми-26 весом около 40 тонн.

Спортсмен смог сдвинуть с места и отбуксировать без специальных средств Ми-26 на 17 метров за 42 секунды. При этом он до разрыва надул медицинскую грелку.

Источник фото: телеканал «360»

При первой попытке вертолет сдвинулся с места незначительно. Но этому нашлось объяснение — он стоял на парковке много дней, просел, пришлось с помощью техники прокатить его туда-обратно. Вторая попытка удалась — и даже позволила спортсмену установить мировой рекорд.

Источник фото: телеканал «360»

А вот разрыв грелки — это уже фирменная «фишка» Сергея Агаджаняна. В прошлом году в Казани он протащил за собой 16-тонный самолет, параллельно лопая грелки.

Источник фото: телеканал «360»

«Русский Халк» уже анонсировал свой следующий рекорд — его он установит в московском метро. Говорит, аналогов мероприятию нет в мире.

Смотрите подробности — в сюжете «360».