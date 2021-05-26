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    26 мая 2021, 01:57

    «Русский Халк» сдвинул самый тяжелый вертолет в мире и установил рекорд

    Анастасия Максимовских, Екатерина Бутовская, Натали Владимирова

    Рекордсмен России и мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» установил мировой рекорд по буксировке самого тяжелого в мире вертолета Ми-26 весом около 40 тонн.

    «Русский Халк» сдвинул самый тяжелый вертолет в мире и установил рекорд

    Спортсмен смог сдвинуть с места и отбуксировать без специальных средств Ми-26 на 17 метров за 42 секунды. При этом он до разрыва надул медицинскую грелку.

    «Русский Халк» сдвинул самый тяжелый вертолет в мире и установил рекорд | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    При первой попытке вертолет сдвинулся с места незначительно. Но этому нашлось объяснение — он стоял на парковке много дней, просел, пришлось с помощью техники прокатить его туда-обратно. Вторая попытка удалась — и даже позволила спортсмену установить мировой рекорд.

    «Русский Халк» сдвинул самый тяжелый вертолет в мире и установил рекорд | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    А вот разрыв грелки — это уже фирменная «фишка» Сергея Агаджаняна. В прошлом году в Казани он протащил за собой 16-тонный самолет, параллельно лопая грелки.

    «Русский Халк» сдвинул самый тяжелый вертолет в мире и установил рекорд | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    «Русский Халк» уже анонсировал свой следующий рекорд — его он установит в московском метро. Говорит, аналогов мероприятию нет в мире.

    Смотрите подробности — в сюжете «360».